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Beypazarı Fenerbahçe Spor Okullarından çevre temizliği

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Beypazarı Fenerbahçe Spor Okulları sporcuları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçe stadı çevresi ve okul bahçelerinde temizlik yaptı. Okul sözcüsü, sporcuların çevreye duyarlı bireyler olması gerektiğini vurguladı.

Beypazarı Fenerbahçe Spor Okulları'ndaki sporcular, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçe stadı çevresi ve okul bahçelerinde temizlik yaptı.

Okulu Basın Sözcüsü Fatih Maden, yaptığı açıklamada, sporcuların eğitimine, takımına ve yaşadığı çevreye karşı sorumluluk sahibi bireyler olması gerektiğini belirtti.

Proje kapsamında sporcularla çevre temizliği gerçekleştirdiklerini aktaran Maden, "Bu çevre temizliğimizle doğaya olan sevgimizi ve saygımızı gösterdik. Çünkü temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demektir. Gelin, geleceğe sadece başarılı sporcular değil, bilinçli, duyarlı ve örnek bireyler yetiştirelim. Çevremizi koruyalım, doğamızı birlikte yaşatalım. Temiz çevre, güçlü gelecek demek." dedi.

Etkinlik kapsamında sporcular, Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent mevkisindeki stadın çevresi ile okul bahçelerinde temizlik çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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