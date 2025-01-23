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Beylikova Spor Kulübü Başkanı'ndan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü'ne Ziyaret

Beylikova Spor Kulübü Başkanı'ndan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü'ne Ziyaret
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Beylikova Spor Kulübü Başkanı Ersin Kaya, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'i ziyaret ederek iş birliği imkanlarını ve projeleri istişare etti. Mehmet Gülmez, Beylikovaspor'a yeni sezonda başarılar dilerken, nazik ziyareti için Kaya'ya teşekkür etti.

Beylikova Spor Kulübü Başkanı Ersin Kaya, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'i ziyaret etti.

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Beylikova Spor Kulübü arasında yapılması planlanan iş birliği imkanları ve projeler istişare edildi. Gerçekleşen ziyaret sonunda Mehmet Gülmez, Beylikovaspor'a yeni sezonda başarılar dilerken Beylikova Spor Başkanı Ersin Kaya'ya da nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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