Beykoz Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Mihalıççık'ı 35-32 yendi

Beykoz Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Mihalıççık'ı 35-32 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beykoz Belediyespor, THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 35-32 yendi. İlk yarısı 13-13 berabere biten müsabakada ev sahibi ekip, ikinci yarıda öne geçerek rakibini mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 35-32 yendi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda öne geçen ev sahibi ekip, rakibini 35-32 mağlup etti.
Kaynak: AA