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Beykoz Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Mihalıççık'ı 35-32 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beykoz Belediyespor, THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 35-32 yendi. İlk yarısı 13-13 berabere biten müsabakada ev sahibi ekip, ikinci yarıda öne geçerek rakibini mağlup etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 35-32 yendi.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda öne geçen ev sahibi ekip, rakibini 35-32 mağlup etti.

Kaynak: AA
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