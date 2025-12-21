Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'nin 20. haftasında Beykoz Belediyespor, Güneysuspor'u 31-27 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıyı 15-14 önde tamamlayan Beykoz, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 31-27 yendi.
Güneysu Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 15-14 önde kapattı.
Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan konuk takım, maçtan 31-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor