Beykoz Anadoluspor, GMG Kastamonuspor'u 2-0 Yenerek İlk Puanlarını Aldı
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Beykoz Anadoluspor, haftanın kapanış maçında GMG Kastamonuspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk puanlarını aldı ve 7. sıraya yükseldi.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Beykoz Anadoluspor, konuk ettiği Gmg Kastamonuspor'u 2-0 yendi.
Bu sonuçla Beykoz Anadoluspor, ligdeki ilk puanlarını alıp 7. sıraya yükselirken puanı bulunmayan GMG Kastamonuspor ise son sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor