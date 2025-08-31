Beykoz Anadoluspor, GMG Kastamonuspor'u 2-0 Yenerek İlk Puanlarını Aldı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Beykoz Anadoluspor, haftanın kapanış maçında GMG Kastamonuspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk puanlarını aldı ve 7. sıraya yükseldi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Beykoz Anadoluspor, konuk ettiği Gmg Kastamonuspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Beykoz Anadoluspor, ligdeki ilk puanlarını alıp 7. sıraya yükselirken puanı bulunmayan GMG Kastamonuspor ise son sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
