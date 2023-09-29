Beyin felci geçiren Galatasaraylı çocuğa sürpriz

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve çocukluğunda beyin felci geçiren fanatik Galatasaraylı Şerzan Yılmaz'a UltrAslan Tatvan grubu hediyeler vererek sürpriz yaptı.

Fanatik Galatasaraylı olan ve 6 aylıkken dünyaya gelen ve doğduktan sonra beyin felci geçiren (13) yaşındaki Şerzan Yılmaz'a UltrAslan Tatvan grubu hediyeler vererek sürpriz yaptı. Evinin kapısında tekerlekli sandalyesiyle misafirlerini bekleyen fanatik Galatasaraylı Şerzan Yılmaz, hediyelerini aldıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Minik Şerzan hediyelerini aldıktan sonra Galatasaraylı ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin meşhur selamını vererek teşekkür etti. UltrAslan Tatvan grubu üyeleri bu tür etkinliklere devam edeceğini söyledikten sonra minik Şerzan'ın yanından ayrıldı.

Şerzan'ı Icardi ile görüştürmek için harekete geçeceklerini söyleyen UltrAslan Grubu TatvanTemsilcisi Ümit Akcan, "Fanatik Galatasaraylı Şerzan kardeşimizi duyduk. Bizler de kendisine grupça sürpriz yapalım dedik. Kendisi bu sürprizimizden çok mutlu oldu. Şerzan'ın mutluluğu bizi de sevindirdi. Şerzan, Icardi ile görüşmek istedi. Bizler de kulübümüz ile iletişime geçerek Şerzan ile Icardi'yi buluşturmaya çalışacağız. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecektir" dedi.

Doğuştan beyin felçli olan evladının mutluluğunu dile getiren baba Servet Yılmaz, "Şerzan 6 aylık prematüre doğumla dünyaya geldi. Bundan dolayı Şerzan, Serebral Palsi (Beyin Felci) hastası. Şu an da fizik tedavi görüyor ve 7'nci sınıf öğrencisi. Sahilde gezerken bir tanıdığımız vasıtasıyla UltraAslan grubuna ulaşıldı. Sağ olsunlar UltrAslan Grubu Tatvan üyeleri bizlere ulaştılar ve hediyelerini takdim ettiler. Şerzan, Galatasaray oyuncularından Mauro Icardı, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'yı ayrı seviyor ve bunlarla bir araya gelme hayalini kuruyor. UltrAslan Grubu Tatvan üyelerine ilgi alakasından dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS