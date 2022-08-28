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Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1

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Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1

STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Turgut Doman, Erkam Akbulut, Emrah AkbulutBEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios - Fatih Kurucuk, Oğuz Kaan Güçtekin, Dimitris Manos (Dk. 63 Atabey Çiçek), Kerim Avcı (Dk. 78 Emir Şenocak), Koutraumpis, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Turgut Doman, Erkam Akbulut, Emrah Akbulut

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios - Fatih Kurucuk, Oğuz Kaan Güçtekin, Dimitris Manos (Dk. 63 Atabey Çiçek ), Kerim Avcı (Dk. 78 Emir Şenocak), Koutraumpis, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Okan Alkan), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 85 Dembele)

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan - Emre Ortakaya, Yasin Öztekin, Palmer (Dk.58 Emre Çolak), Hüsamettin Yener, Arslanagic, Yunus Emre Gedik (Dk. 70 İsmail Köybaşı), Mamah(Dk. 70 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 90 Ege Özkayımoğlu) Uğur Kaan Yıldız (Dk.90 Mihojevic)

GOLLER: Dk. 66 Sedat Şahintürk, Dk. 89 Atabey Çiçek (Bandırmaspor) - Dk. 68 Yasin (Göztepe)

SARI KARTLAR:  Mamah, Arslanagic (Göztepe)

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66'ncı dakikada Sedat Şahintürk ve 89'uncu dakikada Atabey Çiçek kaydetti. Göztepe'nin karşılaşmadaki tek golü ise 68'inci dakikada Yasin Öztekin'den geldi.


- Balıkesir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Spor

Atabey Çiçek Kerim Avci Fatih Spor Haberler

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