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Beşinci Kademe Teknik Direktör Uygulama Eğitim Kursu Ankara'da Gerçekleştirildi

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Beşinci Kademe Teknik Direktör Uygulama Eğitim Kursu, Ankara'da yapıldı. Kursa 16 kişi katıldı ve sınav ile sona erdi.

Beşinci Kademe Teknik Direktör Uygulama Eğitim Kursu, 10-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı.

Volley Hotel Ankara Toplantı Salonunda TVF Eğitim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, TVF Eğitim Kurulu Üyesi Gencer Yarkın, TVF Eğitim Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Gülbin Rudarlı, TVF Eğitim Kurulu ve Teknik Kurulu Üyesi, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, TVF Eğitim Kurulu Üyesi Ahmet Karakurt, TVF Kadın Altyapı Milli Takımlar Koordinatörü Luca Pieragnoli, Doç. Dr. Cengiz Akarçeşme, Dr. Mehmet Görkem İşgüzar, Ömer Ateş, Giuseppe Cuccarini, Lorenzo Librio ve Armando Cosentino tarafından verilen derslere 16 kişi katılım sağladı.

Kurs, 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan teorik ve uygulama sınavı ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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