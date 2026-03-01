Haberler

Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final yarışları Antalya'da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final etabı, Antalya'da gerçekleştirildi. 39 takımın mücadele ettiği etkinlikte, Fenerbahçe Kulübü karışık bayrak yarışında birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final etabı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Kepez ilçesindeki Dokumapark'ta yapılan yarışlarda, 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 39 takım kupa mücadelesi verdi. 144'ü erkek, 116'sı kadın olmak üzere toplam 260 sporcunun yarıştığı müsabakalarda, dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

Fenerbahçe Kulübünün birinci olduğu karışık bayrak yarışında dereceye giren ilk 3 takıma kupaları Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, madalyaları da Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ tarafından verildi.

Sporcuları ayrı ayrı tebrik eden Saran, "Burada olmaktan çok mutluyum. Seneler önce ben de atletizm yaptım. Ne kadar zor olduğunu ve emek gerektirdiğini biliyorum. Federasyon Başkanıma, yönetim kurulu üyelerimize, hocalarımıza, sporcularımıza 'İyi ki varsınız.' diyorum. Sizlerle birlikte olmak bana mutluluk veriyor. Hepinizle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

