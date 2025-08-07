Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol
Beşiktaş'ın yeni transferi olan İngiliz golcü Tammy Abraham, takımıyla çıktığı ilk 3 resmi maçta 4 gol atmayı başardı. Abraham, Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.
Geride kalan sezonda Ciro Immobile ile saç baş yolan Beşiktaş taraftarı, özlediği skorer golcüye sonunda kavuştu.
ABRAHAM İLK MAÇLARINDA COŞTU
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Siyah-beyazlılardaki kariyerine adeta fırtına gibi başladı. Yıldız oyuncu, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's takımına karşı oynanan maçta ilk yarıda 3 gol birden atmayı başardı.
3 MAÇTA 4 GOL
Daha önce Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta da penaltıdan golünü atan yıldız oyuncu, St Patrick's deplasmanında da 3 kez fileleri havalandırdı ve hat-trick yapmayı başardı. Abraham böylece Beşiktaş'taki ilk 3 maçında 4 gol atmayı başardı.
TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Tammy Abraham, Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak adını kulüp tarihine yazdırdı.