Beşiktaşlıları üzen görüntü
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, Malmö'yü 2-1 yendiği maçta sosyal medyada yayılan bir görüntü duygusal anlara sahne oldu. Beşiktaşlı oyuncu Jonas Svensson, maç sonrası soyunma odasına giderken kızının el sallamasını fark etmedi. Bu durum, kızının üzgün yüz ifadesiyle objektiflere yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup edenken sosyal medyada yayılan bir görüntü görenleri duygulandırdı.
Beşiktaşlı oyuncu Jonas Svensson, karşılaşmanın ardından soyunma odasına gitmek üzere sahayı terk ederken, küçük kızı tribünlerden el sallayarak babasına sesleniyordu.
Ancak, Svensson kızının bu duygusal anını fark etmeden soyunma odasına yöneldi. O anlar, küçük kızın üzgün yüz ifadesiyle objektiflere yansıdı ve sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.