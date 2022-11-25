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Beşiktaşlı yıldızın sevgilisine Türkiye iyi geldi! Dünyaca ünlü etkinlikte podyuma çıkacak

Spor Haberleri

Delle Alli'nin Beşiktaş'taki performansı tartışma konusu olurken, sevgilisinin Türkiye'deki işleri açıldı. Yıldız futbolcunun model sevgilisi Cindy Kimberly, Antalya'da düzenlenecek etkinlikte baş manken olarak podyuma çıkacak.

Dünya ünlü isimleri defilelerinde podyuma çıkaran Dosso Dossi Fashion Show, 20. yılında Beşiktaş'ın yıldızı Dele Alli'nin sevgilisine yapılacak defilede yer verecek.

DELE ALLI BEKLENENİ VEREMEDİ

Everton'dan Beşiktaş'a kiralık olarak giden Dele Alli, siyah-beyazlılarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Yıldız futbolcunun aksine model sevgilisi Cindy Kimberly'nin ise Türkiye'de adeta işleri açıldı.

Beşiktaşlı yıldızın sevgilisine Türkiye iyi geldi! Dünyaca ünlü etkinlikte podyuma çıkacak

BAŞ MANKEN OLARAK PODYUMA ÇIKACAK

Sosyal medyada 7 milyon takipçisi bulunan İspanyol model, 16 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek ünlü Dosso Dossi Fashion Show etkinliğinde yapılacak defilede podyuma baş manken olarak çıkacak.

Beşiktaşlı yıldızın sevgilisine Türkiye iyi geldi! Dünyaca ünlü etkinlikte podyuma çıkacak

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Dele Alli Beşiktaş Spor Haberler

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