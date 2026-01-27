Haberler

Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Beşiktaş forması giyen futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi, bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Beşiktaş kulübü, Ndidi'nin babasının vefatını bir açıklama ile duyurdu. Açıklamada, 'Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

