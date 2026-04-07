Beşiktaşlı futbolcu Ndidi'nin arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlandı.

Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı oyuncunun Fenerbahçe ile oynanan müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği belirtilerek, "Oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak