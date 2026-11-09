Beşiktaşlı Vlahovic Sırbistan Milli Takım davetini özel durumu nedeniyle geri çevirdi

Beşiktaşlı Vlahovic Sırbistan Milli Takım davetini özel durumu nedeniyle geri çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, özel durumunu gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'ndan gelen daveti geri çevirdi. Teknik Direktör Veljko Paunovic, Vlahovic'in çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu belirtti; oyuncu İstanbul'da Beşiktaş ile çalışacak.
BEŞİKTAŞ'IN golcü oyuncusu Dusan Vlahovic özel durumunu gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'na gitmeyecek.
Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu ve milli takımdan gelen daveti geri çevirdiğini açıkladı. Vlahovic, çalışmalarına İstanbul'da Beşiktaş ile birlikte devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı