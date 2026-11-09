Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaşlı Vlahovic Sırbistan Milli Takım davetini özel durumu nedeniyle geri çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaşlı Vlahovic Sırbistan Milli Takım davetini özel durumu nedeniyle geri çevirdi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, özel durumunu gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'ndan gelen daveti geri çevirdi. Teknik Direktör Veljko Paunovic, Vlahovic'in çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu belirtti; oyuncu İstanbul'da Beşiktaş ile çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN golcü oyuncusu Dusan Vlahovic özel durumunu gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'na gitmeyecek.

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu ve milli takımdan gelen daveti geri çevirdiğini açıkladı. Vlahovic, çalışmalarına İstanbul'da Beşiktaş ile birlikte devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı12

5-0'lık maçın ardından çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı
Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi23

Beklenen buluşma! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı

Galatasaray kovar gibi yollamıştı! Milli takıma çağrıldı

Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi

Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Fatma Betül Sayan Kaya 'Ev hanımıyım' deyip aylık gelirini açıkladı93

Fatma Betül "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Ticaret Bakanlığından 'güvensiz okul forması' için toplatma kararı

Çocuklar için büyük tehlike! Bakanlık piyasadan tek tek toplatıyor