Beşiktaşlı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı Spor Haberleri Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu. Beşiktaş'ı birçok maçta yalnız bırakmayan Beşiktaşlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda da deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar maçta seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor 4 Eylül Stadyumu Sivasspor Beşiktaş Sivas Spor Haberler

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