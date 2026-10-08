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Beşiktaşlı Junior Olaitan, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların ilgisiyle karşılandı

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Beşiktaşlı futbolcu Junior Olaitan, milli takım dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda taraftarların ilgisiyle karşılandı. Taraftarların fotoğraf ve imza taleplerini yerine getiren Beninli futbolcu, kartal selamı ile kameralara poz verdi.

Beşiktaşlı futbolcu Junior Olaitan, milli takım dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda taraftarların ilgisiyle karşılandı.

LU1300 sefer sayılı Frankfurt uçağıyla saat 17.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Junior Olaitan, havalimanında Beşiktaşlı taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarların fotoğraf ve imza taleplerini yerine getiren Beninli futbolcu, Beşiktaş ile özdeşleşen "kartal selamı" ile kameralara poz verdi. Ardından Olaitan, kendisini bekleyen yakınlarıyla birlikte havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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