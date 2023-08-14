Beşiktaşlı Futbolculardan büyük vefa! Sahaya Süleyman Seba tişörtleriyle çıktılar

Beşiktaşlı futbolcular, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük maçına çıkmadan önce ölümünün 9. yıl dönümünde kulübün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı anan tişörtlerle sahaya çıktı. Bu anlamlı hareket, taraftarların büyük takdirini topladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi ölümünün 9. yıl dönümünde, kulübün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı anan tişörtlerle sahaya çıktı.

VEFATININ 9'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren ve kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba, vefatının 9. yıl dönümünde anıldı.

SAHAYA SÜLEYMAN SEBA'YI UNUTMADILAR

Beşiktaşlı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı öncesi kulübün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı anan tişörtlerle sahaya çıktı.