Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası vefat etti

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp, Ndidi'ye ve ailesine başsağlığı diledi.

Beşiktaş'ta Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

