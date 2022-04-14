Son dakika... Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun karıştığı zincirleme kaza kamerada

- Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun karıştığı zincirleme kaza kamerada

İSTANBUL - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero Beykoz'da trafik kazası yaptı. Üç lüks cipin karıştığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beykoz saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, Volvo marka cipi ile seyir halindeyken kaza yaptı. Audi marka beyaz cipin seyir halindeyken durması nedeniyle Range Rover marka cip arkadan Audi marka cipe çarptı. Montero'nun hakimiyetinde olan Volvo marka cip ise kazadan kaçamadı ve diğer araçlara çarparak durabildi. Üç lüks aracın karıştığı zincirleme kazada Montero'nun hafif yaralandığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan vatandaş Şaban Kılıç, "Ben kaza anında oturuyordum. Çok yüksek ses geldi, ben kaza olduğunu anladım. Hemen koşa koşa çevreyoluna indim. Bir baktım arabalar kaza yapmış pert olmuşlar. Bir cip geldi cipe baktım içerisinde Beşiktaşlı Vida'yı gördüm. Bu Vida değil mi diye sordum gerçekten Vida olduğunu anladım. Hemen tanınmamak için kapüşonunu kapattı. Ama biz de Beşiktaş taraftarıyız hemen anladık. Montero'nun yanına geldi ve Montero ile konuştu. 'Geçmiş olsun bir şeyin var mı?' dedi. Vida, Montero'ya 'Takma kafana' deyip sırtına dokunup gitti. Ben Montero'nun yanına gittim 'geçmiş olsun' dedim. 'Sağ ol' dedi. Ayaklarını tutarak 'Bir şeyin var mı?' dedim. Bir şeyinin olmadığını söyledi. Ben de sırtını sıvazladım 'Geçmiş olsun' dedim. Teşekkür etti. Allah'a Şükür herhangi bir yarası yoktu. Sapa sağlamdı ve gülüyordu. Telefon ile birileriyle irtibat kuruyordu. Çekici gelip araçları çekti daha sonra kendisi de ayrıldı" dedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan Montero'nun karıştığı zincirleme kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir cip yolda duruyor. Arkadan gelen başka bir cip de duran cipe çarpıyor Montero'nun kullandığı cipin çarpmasıyla da zincirleme kaza meydana geliyor.