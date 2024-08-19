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Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica: Geçen yıldan farklıyız

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Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada takımın değiştiğini ve önemli maçlara iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica : Geçen yıldan farklıyız

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, – Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, "Luganoyla önemli iki maç oynayacağız. Önemli olan burada sezona galibiyetle başlamaktı. Rakibi biliyoruz. Geçen yıldan farklıyız. Onlarda da değişiklikler vardır. Bu maçlara çok iyi hazırlanacağız ve elimizden geleni yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımda kaliteli oyuncuların varlığına dikkati çeken Rashica, "Arkalara kaliteli koşular atıyorlar. Onların koşularına paslar attığım için, bu şekilde katkı sağladığım için mutluyum" şeklinde konuştu.

"OYNAMAMAK KOLAY DEĞİL"

Tecrübeli kanat oyuncusu, karşılaşmanın son anlarında ağları havalandıran Ernest Muçi'nin gol için ise "Onun için çok mutluyum. Çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Oynamamak kolay değil. Hak ettiği bir gol attı. Çok uzun bir sezon olacak. Uzun sezonda böyle oyunculara ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

"HOCANIN İSTEDİKLERİNİ SAHAYA YANSITIYORUZ"

Rashica, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çok şey değişti. Çok iyi oyuncular geldi takıma. Bu anlamda iyiyiz. Hocanın ekibiyle getirdiği bir enerji var. Bizden ne istediğini biliyor. Biz de onun istediklerini yerine getirmek istiyoruz. Topla çok ofansif idmanlar yapıyoruz ve hocanın istediklerini sahaya yansıtıyoruz. Geçen yıl zor zamanlar geçirdik. Bu sezona Süper Kupa'yla başladık ve taraftarın enerjisini hissettik. Onlar için yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Uzun bir sezon olacak. Her maç onların desteğini bekliyoruz."

"GEÇEN YILDAN FARKLIYIZ"

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile oynanacak iki maça da değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Luganoyla önemli iki maç oynayacağız. Önemli olan burada sezona galibiyetle başlamaktı. Rakibi biliyoruz. Geçen yıldan farklıyız. Onlarda da değişiklikler vardır. Bu maçlara çok iyi hazırlanacağız ve elimizden geleni yapacağız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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