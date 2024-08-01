Beşiktaşlı Futbolcu Ajdin Hasic MKS Cracovia SSA Krakow'a Transfer Oldu
Beşiktaş, Bosna-Hersekli oyuncu Ajdin Hasic'in MKS Cracovia SSA Krakow'a transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hasic'in yeni kulübünde başarılar dileriz.
Beşiktaş, Bosna-Hersekli oyuncu Ajdin Hasic'in MKS Cracovia SSA Krakow'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ajdin Hasic, MKS Cracovia SSA Krakw'a Transfer Oldu
Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic'in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Krakw ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL