Beşiktaşlı efsane Feyyaz Uçar'ın acı günü

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Feyyaz Uçar'a başsağlığı diledi. Yapılan paylaşımda, "Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FEYYAZ UÇAR'DAN DA PAYLAŞIM

Torununu kaybeden Feyyaz Uçar da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, ''Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.'' Can Arbay için 6 Aralık Cumartesi (yarın) saat 12.30'da İzmir'de bulunan Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Çeşme'de Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.'' ifadelerini kullandı.