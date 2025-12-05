Haberler

Beşiktaşlı efsane Feyyaz Uçar'ın acı günü

Güncelleme:
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından biri olan Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak ''Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Feyyaz Uçar'a başsağlığı diledi. Yapılan paylaşımda, "Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FEYYAZ UÇAR'DAN DA PAYLAŞIM

Torununu kaybeden Feyyaz Uçar da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, ''Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.'' Can Arbay için 6 Aralık Cumartesi (yarın) saat 12.30'da İzmir'de bulunan Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Çeşme'de Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.'' ifadelerini kullandı.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü

Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
