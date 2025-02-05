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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 yendi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 yendi
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçta Siyah-Beyazlılar'ın gollerini 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario attı. Bu sonuçla Beşiktaş, kupada ikinci galibiyetini alarak 6 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kırklarelispor ise 1 puanda kaldı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.

KARA KARTAL İKİNCİ YARI AÇILDI

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario kaydetti.

BEŞİKTAŞ LİDER

Mücadele Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada da Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Siyah Beyazlılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İlk haftada evinde Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan Kırklarelispor ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.

Beşiktaş, kupanın bir sonraki maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Kırklarelispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak. Süper Lig'de ise Beşiktaş, haftayı BAY geçecek.TFF 2. Lig'de Kırklarelispor ise Altınordu'ya konuk olacak.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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