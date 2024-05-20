Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor
Beşiktaş, 23 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali için antrenmanlarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmana, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra minyatür kale maç oynadı.
Futbolcular, idmanın son bölümünde ise taktiksel çift kale maç yaptı.
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.