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Beşiktaş, yeni sezonu yarın açacak

Beşiktaş, yeni sezonu yarın açacak

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezonu yarın gerçekleştirilecek törenle açacak.

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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezonu yarın gerçekleştirilecek törenle açacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımının 2022-2023 sezonu açılış töreni, saat 18.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.

Teknik direktör Valerien Ismael ile futbolcular, tek tek anons edilerek konfetiler eşliğinde sahaya çıkacak ve taraftarları selamlayacak.

Beşiktaş, törenin ardından saat 19.00'da İtalyan ekibi Sampdoria ile hazırlık maçında karşılaşacak.

AA / Ercan Doğan - Spor

Vodafone Park Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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