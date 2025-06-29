Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, dar alanda oynanan oyunlarla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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