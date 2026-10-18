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Beşiktaş, yarın 20.00'deki Trabzonspor derbisine hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
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