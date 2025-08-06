Beşiktaş, Wilfred Ndidi için Transfer Görüşmelerine Başladı
Beşiktaş, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek amacıyla Leicester City'nin futbolcusu Wilfred Onyinye Ndidi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ, yeni sezonda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılar yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferinde görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor