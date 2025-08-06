Beşiktaş, Wilfred Ndidi için Transfer Görüşmelerine Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek amacıyla Leicester City'nin futbolcusu Wilfred Onyinye Ndidi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ, yeni sezonda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferinde görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünün arkasında durması gerekir

PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünde durması gerekir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.