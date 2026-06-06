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Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Beşiktaş, son olarak Bologna'yı çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni hocasına başarılar diledi.

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Bologna takımını çalıştıran 48 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz Vincenzo Italiano'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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