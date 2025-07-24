Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk Maçına Doğru: Kadrolar ve Hakemler Açıklandı
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu. Maç Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Martin Venev (Bulgaristan)
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Abraham
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor