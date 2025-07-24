Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk Maçına Doğru: Kadrolar ve Hakemler Açıklandı

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu. Maç Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Martin Venev (Bulgaristan)

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Abraham

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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