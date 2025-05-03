Beşiktaş ve Fenerbahçe Arasındaki Derbi Mücadelesi Öncesi İstatistikler

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 müsabakada siyah-beyazlıların 4'e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda derbi maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Beşiktaş, ezeli rakibiyle karşılaştığı son 10 müsabakadan 4'ünde galip gelmeyi başardı. Tamamı Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 4, sarı-lacivertliler 2 kez kazanırken 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Kartal, 17 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 14 gole engel olamadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. - İSTANBUL