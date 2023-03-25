Sürpriz anlaşma! Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba ile iş birliği yaptı

Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Senegal takımı Amitie FC ile ön protokol imzaladı. Beşiktaş, tecrübe kazanmasını istediği gençleri Demba Ba'nın kulübüne gönderecek.

Kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba, eski kulübüyle iş birliğine imza atacak. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Demba Ba'nın satın aldığı Senegal takımı Amitie FC ile ön protokol imzaladı.

GENÇLER, DEMBA BA'NIN KULÜBÜNE GİDECEK

Anlaşmaya göre, Beşiktaş tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amitie FC'ye yönlendirecek. Ayrıca Demba Ba'nın sahip olduğu kulüpte ön plana çıkan oyunculardaki transfer önceliği Beşiktaş'ta olacak.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Senegalli forvet, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Ba, 2019-20 sezonunda ise Başakşehir'le şampiyonluk kupası kaldırdı.