Beşiktaş ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Alanyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Hayal kırıklığı yaşıyorum bugünkü bir puandan dolayı. Üç puanı aslında hak ettiğimizi söyleyebilirim. Maça çok ağır başladık, çok yavaş başladık. İlk yarı iki takımın da gösterdiği mücadele eşitti diyebilirim gol atma anlamında. Rakibimiz golü buldu. Ama ikinci yarıdaki reaksiyondan dolayı, takımın verdiği, rakibe verdiği cevaptan dolayı da epey mutluyum. Muçi ve Keny Arroyo oyuna enerji getirdiler. İkisi de çok iyi girdi. Çok çalıştılar. Muçi de biliyorsunuz golde iyi iş yaptı, asist yaptı. Evet, üç puanı alamadığımız için üzgünüm. Üç puanı almak istiyorduk. Ama şunu da söylemek zorundayım: Maçlara bu şekilde başlarsak, üç puanı almamız da maalesef çok zor olur" dedi.

PEREIRA: İLK YARIDAKİ PERFORMANSTAN MEMNUNUM

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise karşılaşmayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yine bir kez daha maça çok iyi başladık, iyi oynadık, özgüvenle oynadık. Golü bulup avantajı da yakalamıştık. İlk yarı sonunda avantajımızı artırabilirdik. 2'nci yarıda Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını söyleyebilirim. 2'nci yarıda Beşiktaş'ın iyi oyunu bizde de skoru koruma düşüncesiyle biraz gerilemeye neden oldu. Önde olduğumuz için de psikolojik baskı bazen olabiliyor ama 2'nci yarıda verilmeyen bir karardan dolayı oyun çok değişti diyebilirim. Orada verilmeyen bir sarı kart vardı, bunlar maalesef futbolda olabiliyor. Daha sonra Beşiktaş biraz pozisyonlara girdi. Biz de 2'nci golü bulabilirdik ama sonra Beşiktaş golü buldu. Puan da bizim. Ana hedefimiz, ilk yarıdaki oyunumuzu 2'nci yarıya da taşıyabilmek ve burada en önemli nokta, her şey bizim elimizde. Ben oyuncularıma ilk yarıdaki performanslarından dolayı kutluyorum. Çok iyi bir takıma karşı oyuna sadık kalarak oynadılar. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanacağız."