Beşiktaş ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Beşiktaş ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Alanyaspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın başlama performansından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise ilk yarıdaki oyunlarından memnun olduğunu ifade etti.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Alanyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Hayal kırıklığı yaşıyorum bugünkü bir puandan dolayı. Üç puanı aslında hak ettiğimizi söyleyebilirim. Maça çok ağır başladık, çok yavaş başladık. İlk yarı iki takımın da gösterdiği mücadele eşitti diyebilirim gol atma anlamında. Rakibimiz golü buldu. Ama ikinci yarıdaki reaksiyondan dolayı, takımın verdiği, rakibe verdiği cevaptan dolayı da epey mutluyum. Muçi ve Keny Arroyo oyuna enerji getirdiler. İkisi de çok iyi girdi. Çok çalıştılar. Muçi de biliyorsunuz golde iyi iş yaptı, asist yaptı. Evet, üç puanı alamadığımız için üzgünüm. Üç puanı almak istiyorduk. Ama şunu da söylemek zorundayım: Maçlara bu şekilde başlarsak, üç puanı almamız da maalesef çok zor olur" dedi.

PEREIRA: İLK YARIDAKİ PERFORMANSTAN MEMNUNUM

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise karşılaşmayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yine bir kez daha maça çok iyi başladık, iyi oynadık, özgüvenle oynadık. Golü bulup avantajı da yakalamıştık. İlk yarı sonunda avantajımızı artırabilirdik. 2'nci yarıda Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını söyleyebilirim. 2'nci yarıda Beşiktaş'ın iyi oyunu bizde de skoru koruma düşüncesiyle biraz gerilemeye neden oldu. Önde olduğumuz için de psikolojik baskı bazen olabiliyor ama 2'nci yarıda verilmeyen bir karardan dolayı oyun çok değişti diyebilirim. Orada verilmeyen bir sarı kart vardı, bunlar maalesef futbolda olabiliyor. Daha sonra Beşiktaş biraz pozisyonlara girdi. Biz de 2'nci golü bulabilirdik ama sonra Beşiktaş golü buldu. Puan da bizim. Ana hedefimiz, ilk yarıdaki oyunumuzu 2'nci yarıya da taşıyabilmek ve burada en önemli nokta, her şey bizim elimizde. Ben oyuncularıma ilk yarıdaki performanslarından dolayı kutluyorum. Çok iyi bir takıma karşı oyuna sadık kalarak oynadılar. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı

Sivasspor küme düştü, rakip olan eski oyuncuları üzüntüden yıkıldı
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.