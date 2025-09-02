Beşiktaş, Vaclav Cerny ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, hücum hattına yeni bir takviye yaparak Çek futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Cerny, Rangers'ta geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu kadro planlamasına devam ederken, hücum bölgesine takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'ta kiralık olarak forma giyen Cerny'i kadrosuna kattı. Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcu için kulüpten açıklamada, "Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Cerny, 2024-2025 sezonunda Rangers ile 52 karşılaşmada görev yaparken, 18 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

Çek futbolcu Beşiktaş'ta 81 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL

