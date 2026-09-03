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Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı 4 Yıllığına Kadrosuna Kattı

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BEŞİKTAŞ, Corendon Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, Corendon Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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