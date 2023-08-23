Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'na hazır

Beşiktaş, Dynamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Şenol Güneş ve Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu bir araya geldi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Rapid Giuleşti Stadı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktiksel çift kale çalışmayla tamamlandı.

Öte yandan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenman öncesi Şenol Güneş'le bir araya geldi. Güneş ve Lucescu birbirlerine başarılar diledi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında, yarın saat 20.00'de Dinamo Kiev ile karşılaşacak. - İSTANBUL