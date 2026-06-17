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Beşiktaş'tan "yükümlülükler yerine getirildi" açıklaması

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Beşiktaş Kulübü, UEFA ile 2022'de imzalanan uzlaşma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve 2025/26 sezonu itibarıyla operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamaların sona erdiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, UEFA Uzlaşma Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin başarıyla yerine getirdiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı arasında, 31 Ağustos 2022 tarihinde; 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsayan uyum anlaşması imzalanmıştı. Kulübümüzün belirlenen süre zarfında temel yükümlülüklerini yerine getirdiği ve süreci başarıyla tamamladığı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı tarafından tarafımıza tebliğ edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezon itibarıyla tüm operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamaların sona erdiğinin vurgulandığı açıklamada "Şirketimiz ile UEFA arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan Uzlaşma Anlaşması (Settlement Agreement) kapsamında üstlendiği temel yükümlülükleri 2025/2026 sezonu itibariyle yerine getirmiş olması neticesinde; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın (CFCB) Birinci Dairesi tarafından konuya ilişkin 17 Haziran 2026 (bugün) tarihinde ilgili karar tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bu karar, Şirketimizin finansal disiplin ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların UEFA nezdinde olumlu karşılık bulduğunu göstermekte olup, Beşiktaş'ın kurumsal yapısının güçlenmesi adına önemli bir dönüm noktasıdır." denildi.

Kaynak: AA / Süha Gür
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