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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 22.00'de Hoffenheim'a konuk olacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, TSİ 22.00'de milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Almanya ekibi Hoffenheim'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarın 18 maç yapılacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde tamamı yarın oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya)

19.45 Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya)

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç)

19.45 Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

19.45 Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.45 Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere)

22.00 Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika)

22.00 Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan)

22.00 Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya)

22.00 Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan)

22.00 Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş

22.00 NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan)

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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