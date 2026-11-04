Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanı öncesi hazırlığını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanı öncesi hazırlığını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Celtic ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım, maç için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İskoçya'ya gidecek; karşılaşma Celtic Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Celtic maçının hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kondisyon çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise İskoçya temsilcisiyle oynanacak maçın taktiğinin üzerinde duruldu.
Siyah-beyazlı takım, müsabaka için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İskoçya'ya gidecek.
Beşiktaş, yarın Celtic Park'ta TSİ 23.00'te Celtic ile karşılaşacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek.