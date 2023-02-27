Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru Spor Haberleri - Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru Vodafone Park tribünlerini dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, depremzede çocuklara gönderilmek üzere getirdikleri oyuncukları sahaya attı. - Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru İSTANBUL - Vodafone Park tribünlerini dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, depremzede çocuklara gönderilmek üzere getirdikleri oyuncukları sahaya attı. Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta kronometreler 4.17'yi gösterirken yanlarında getirdikleri oyuncakları sahaya attı. Yeşil sahanın oyuncaklarla dolması statta duygu dolu anlar oluştururken, Beşiktaşlı ve Antalyasporlu taraftarlar hep birlikte tezahüratlarda bulundu. Sahaya atılan oyuncakların görevliler tarafından toplanmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Vodafone Park Beşiktaş Spor Haberler

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