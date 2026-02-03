Haberler

Beşiktaş'ta iki transfer birden

Beşiktaş, Göztepe'nin 10 numarası Junior Olaitan'ı transfer etti. Ayrıca, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh ile de anlaşma sağladı. İki oyuncu İstanbul'a geliyor.

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iki oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar ilk olarak Göztepe'nin 10 numarası Junior Olaitan'ı resmi olarak transfer etti. Junior Olaitan sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün saat 14.30'da İstanbul'a gelecek.

Santrfor mevkisi için de Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, oyuncunun takımıyla yaptığı görüşmelerde sona geldi ve Güney Koreli futbolcuyu imza için İstanbul'a davet etti.

Beşiktaş transferin son haftasında bir de kaleci ve sol bek almak için çalışmalarını sürdürüyor.

