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Beşiktaş, Trabzonspor Deplasmanına Ulaştı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon'a hava yoluyla gitti. Teknik Direktör Van Bronckhorst'un liderliğindeki kafilede bazı sakat oyuncular yer almadı.

BEŞİKTAŞ, Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı müsabaka için havayoluyla Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın Paparapark Stadyumu'nda karşılaşacak. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhosrst, 24 futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerden oluşan Beşiktaş kafilesi, saat 17.30 sıralarında hava yoluyla Trabzon'a geldi. Siyah beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Necip Uysal, yeni transfer Can Keleş ile Chamberlain kafilede yer almadı. Öte yandan Semih Kılıçsoy ve Siyah-beyazlıların Portekizli yeni oyuncusu Joao Mario da kafilede yer aldı.

Beşiktaş kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru hareket etti.

Kadroda yer alan isimler şöyle;

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu"

HABER: Nurgül GÜNAYDIN - KAMERA: Nurullah Orhan Cabri/Trabzon,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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