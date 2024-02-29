Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'dan derbi açıklaması: Gedson yok diye eksik değiliz

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu ve 3 Mart Pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulunan Santos, kart cezalısı Gedson Fernandes'in yokluğunda, herhangi bir eksik olmayacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Gedson yok diye eksik oynamayacağız derbide, 11 kişi olacağız. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine biri oynayacak ve benim istediklerimi yaparsa sıkıntı olmayacak. Bireysel olarak hiçbir oyuncuyu değerlendirmek istemiyorum çünkü diğer oyunculara saygısızlık olur. Bireysel olarak takım içindeki toplantılarda dahi oyuncularla konuşmuyorum. Eğer konuşacaksam özel olarak konuşuyorum. Benim görevim güçlü bir takım yaratmak."

İşte Santos'un açıklamalarından satır başları:

Tayyip Talha'nın son durumu

"Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak daha iyi duruma ghidiyor. Tamamen fiziksel durumuyla alakalı kadroda olmaması. Şu anda Necip ve Colley oynuyor stoperde. Biliyorsunuz iki stoperle oynuyoruz"

" Beşiktaş'a baharı getirmek zorundayız"

"Beşiktaş için zor bir kış oldu. Kışın tamamen geçtiğini söyleyemem. Beşiktaş'ı bahara getirmek için daha da çalışmak zorundayız. Bir takım şeylerini değiştiğini söyleybiliriz ama yüzde yüz istediğim oyun anlayışı yerleşmiş değil. Oyuncular elinden geleni yapıyor. Bizim saygımızı kazandılar. Bir anda bir şey değiştirmek kolay değil. Biraz dengeyi bulmak ve oyuncuların bizim istediklerimizi sahaya yansıtmaları idmanlarla olacak."

"Bazı şeyleri oturtmak kolay değil"

"Takım değişmeye devam ediyor ama kafamdaki oyunun %100 olduğunu söyleyemem. Beşiktaş gibi büyük takımlar iyi mücadele etmeli, iyi hücum etmeli ve iyi savunma yapmalı. Oyuncularımız elinden geleni yapıyor ama bir şeyleri oturtmak kolay değil."