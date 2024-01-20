Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: 4-0 mağlup olmak utanç verici

Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından utanç duyduğunu ve taraftarlardan özür dilediğini söyledi. Santos, Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacaklarını belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetin sorumluluğu kendisinde olduğunu söyleyen Fernando Santos, "İlk yarının skoru adil değildi. Golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, fırsatlar yakaladık ancak golü atamadık. Üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıya bir değişiklikle başladık. Demir Ege'nin sarı kartı vardı ve onu çıkardık. Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" diye konuştu.

"BU TÜR SONUÇLAR ALMAMAMIZ GEREKİYOR"

Özeleştiri yapmak gerektiğini söyleyen 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Başımızı dik tutmalıyız. 23 Ocak Salı günü Adana Demirspor ile çok önemli bir maçımız var. Özeleştiri de yapmak zorundayız. Bu tür sonuçlar almamamız gerekiyor. Defansif ve ofansif organizasyonları iyi yapamadık" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR GRAFİK SERGİLEYEMEZ"

Daha çok savaşmak gerektiğini ifade eden Fernando Santos, "Önemli oyuncularımız bizimle değil. Transfere yönetim çözüm bulacak. Bu oyuncular son maçlarda iyi bir performans gösteriyorlardı ama bu müsabakada istediklerimizi yapamadık. Rakipten hep daha fazla koşmak ve savaşmak zorundayız. Bunlar olmazsa benim için hiçbir şeyin anlamı olmaz ve takım maç kazanamaz. Kolektif olarak daha çok savaşmamız gerekiyor. Böyle bir sonuç bir daha yaşanamaz. Beşiktaş inişli çıkışlı bir grafik sergileyemez. Bunu değiştirmek zorundayız. En büyük sorun defansif organizasyon. Bu maçta da çok kötüydük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Fernando Santos Pendikspor Beşiktaş Basın Toplantısı Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title