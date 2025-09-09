Haberler

Beşiktaş, Taylan Bulut'u Kadrosuna Kattı

Beşiktaş Kulübü, Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut'un T.C. vatandaşlık işlemlerinin tamamlandığını ve yerli oyuncu statüsünde forma giyeceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübünün Alman ekibi Schalke 04'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Taylan Bulut, 2025-26 sezonunda kadroda yerli oyuncu statüsünde yer alacak.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Taylan Bulut'un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
