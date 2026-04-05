Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe derbisinde kendi aralarında kavga etti. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tribünlerde yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar arasında çıkan kavga dikkat çekti.
TRİBÜNLERDE GERGİNLİK
Karşılaşma sırasında Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu bölümde tansiyon yükseldi. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İki grup arasında çıkan kavgada yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Yaşanan olaylar futbol kamuoyunda tepki çekerken, derbiye gölge düşüren görüntüler olarak değerlendirildi.