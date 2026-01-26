Beşiktaş taraftarı yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç içinde ve müsabakanın sona ermesinin ardından yaptıkları tezahüratlarla transferlerin gecikmesine tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı, 'Transferler nerede?' ' Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?', 'Yönetim istifa' ve 'Trnasfer yapmayın bırakın gidin' tezahüratlarıyla yönetime tepkilerini dile getirdi.

''BU TAKIM NEDEN OYNAMIYOR?''

Beşiktaş taraftarı, yönetim dışında teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepkilerini dile getirdi. ''Bu takım neden oynamıyor?'' şeklinde tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, deneyimli hocayı istifaya davet etti.