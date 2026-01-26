Haberler

Beşiktaş taraftarı yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti

Güncelleme:
Beşiktaş'ın Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta taraftarlar yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. 'Transferler nerede?' şeklinde tezahüratlarla tepkilerini dile getiren taraftarlar, Sergen Yalçın'a da tepki göstererek, ''Bu takım neden oynamıyor'' şeklinde yorumlarda bulundu.

  • Beşiktaş taraftarı, transferlerin gecikmesi nedeniyle yönetime tepki gösterdi.
  • Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç içinde ve müsabakanın sona ermesinin ardından yaptıkları tezahüratlarla transferlerin gecikmesine tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı, 'Transferler nerede?' ' Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?', 'Yönetim istifa' ve 'Trnasfer yapmayın bırakın gidin' tezahüratlarıyla yönetime tepkilerini dile getirdi.

''BU TAKIM NEDEN OYNAMIYOR?''

Beşiktaş taraftarı, yönetim dışında teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepkilerini dile getirdi. ''Bu takım neden oynamıyor?'' şeklinde tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, deneyimli hocayı istifaya davet etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
