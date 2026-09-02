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Beşiktaş, Raskin için harekete geçti

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Beşiktaş, UEFA listesi öncesi Rangers'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Nicolas Raskin'i kadrosuna katmak için anlaştı. Oyuncunun onayıyla İstanbul'a getirilip sözleşme imzalanacak ve listede yer alacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi listesinin verilmesine saatler kala bir transfer daha yapmak için çaba gösteriyor.

25 yaşındaki Nicolas Raskin için İskoçya ekibi Rangers ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, oyuncunun Beşiktaş'a gelmeyi kabul etmesi halinde resmi sözleşme için harekete geçecek. Raskin'i gün içinde özel uçakla İstanbul'a getirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi resmi sözleşmenin ardından Raskin'i de UEFA listesine ekleyecek. Belçikalı futbolcu, 3.5 sezondur Rangers'ta forma giyiyor, ve İskoç ekibiyle 149 maçta 13 gol, 23 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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