Beşiktaş'tan Konyaspor'a sürpriz teklif! Yeşil-beyazlılar hiç düşünmeden reddetti

Beşiktaş'ın Konyaspor'a Amir Hadziahmetovic için yaptığı 2.5 milyon euroluk teklifi reddedildi. İngiltere Championship ekibi Burnley, yeşil-beyazlı kulübe Bosna-Hersekli futbolcu için 4 milyon euroya teklif ederken, Hadziahmetovic'in yeni adresinin İngiltere olması bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Konyaspor'dan Amir Hadziahmedovic'i kadrosuna katma girişimi başarısız oldu.

KONYASPOR TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic için yaptığı 2.5 milyon euroluk teklifi Konyaspor kabul etmedi. Yeşil-beyazlı ekip, İngiltere Championship ekibi Burnley'nin teklifinin daha yüksek olması sebebiyle siyah-beyazlılara olumsuz yanıt verdi.

BURNLEY, 4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Burnley 25 yaşındaki Amir Hadziahmedovic için 4 milyon euronun yanı sıra Premier Lige yükselmeleri halinde ek ödemeleri içiren daha yüksek teklifte bulundu.